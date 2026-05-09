Назван самый прогрессирующий игрок «Спартака»: «Очень сильно прибавил»

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов обратил внимание на прогресс Руслана Литвинова.

«Если брать по сезону, то более ровно его сыграли Барко и Литвинов. Но мне хочется больше всего отметить Литвинова.

Он очень сильно прибавил к концу чемпионата. Его прогресс подтвердился в матче с «Краснодаром». Он полностью выключил Кордобу. Был там один, конечно, момент и всe.

Так сыграть с одним из лучших нападающих РПЛ показывает его высокий уровень. Думаю, если сейчас в важных матчах в конце сыграет так же, то вообще можно называть лучшим игроком сезона.

Он и хороший микроклимат в команде создаeт. Ему пока не хватает лидерских качеств на поле, чтобы где-то крикнуть, подсказать, успокоить партнeров. Но всe приходит с опытом.

Просто в том году у него было столько ошибок в простых ситуациях. В этом сезоне он прям прибавил, меньше ошибается. Может быть, ему место нашли на поле, и он действует уверенно», – сказал Морозов.