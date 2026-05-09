  • Назван самый прогрессирующий игрок «Спартака»: «Очень сильно прибавил»

Назван самый прогрессирующий игрок «Спартака»: «Очень сильно прибавил»

9 мая, 14:14
Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов обратил внимание на прогресс Руслана Литвинова.

«Если брать по сезону, то более ровно его сыграли Барко и Литвинов. Но мне хочется больше всего отметить Литвинова.

Он очень сильно прибавил к концу чемпионата. Его прогресс подтвердился в матче с «Краснодаром». Он полностью выключил Кордобу. Был там один, конечно, момент и всe.

Так сыграть с одним из лучших нападающих РПЛ показывает его высокий уровень. Думаю, если сейчас в важных матчах в конце сыграет так же, то вообще можно называть лучшим игроком сезона.

Он и хороший микроклимат в команде создаeт. Ему пока не хватает лидерских качеств на поле, чтобы где-то крикнуть, подсказать, успокоить партнeров. Но всe приходит с опытом.

Просто в том году у него было столько ошибок в простых ситуациях. В этом сезоне он прям прибавил, меньше ошибается. Может быть, ему место нашли на поле, и он действует уверенно», – сказал Морозов.

  • 24-летний Литвинов – воспитанник «Спартака».
  • В этом сезоне в его активе 3 гола и 4 ассиста в 33 матчах.
  • Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до 2029 года.

Мордаванин
1778325683
истинный ариец беспощаден кврагам хрюйха))
Интерес
1778326155
Литвинов так давно играет,что пора и "прибавить".А вот Дмитриева что-то притормозили.С позицией не повезло?
VVM1964
1778326219
Посмотрим как справится в финале !...
zigbert
1778330565
Вообще вернулся на свое место. А вот игра на позиции ЦЗ у него не получилась.
алдан2014
1778334687
Просто человека вернули на свое место. Спасибо тренерскому штабу. Что то в Карседо есть,что вызывает человеческую симпатию,профессионализм,отсутствие снобизма по отношению к игрокам,и да,он разбирается в футболе и футболистах ( привет Мостовому А).
Cleaner
1778336792
Прогресс игрока в СПАРТАКЕ??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
rash1959
1778337121
Нашёл своё место на поле. В защите он был вреден. Ещё давно писал про него, что его нельзя близко допускать к своим воротам.
СильныйМозг
1778339285
Теперь поняли, кто главный петух в петушином логове. Выпишите ему лучшего проктолога.
Предложение «Зенита» по Тюкавину, решение «Спартака» по Заболотному, новый трофей Сафонова и другие новости
02:00
Сафонов прокомментировал досрочное чемпионство «ПСЖ»
01:44
«Зенит» хочет купить экс-защитника ЦСКА и «Локомотива»
01:37
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
01:30
«Ростов» опубликовал видео перед матчем с «Зенитом», в котором решится судьба чемпионства
01:16
Сафонов скромно высказался о своей игре в золотом матче «ПСЖ»
01:07
Перес объяснил провал Хаби Алонсо в «Реале»
00:58
Сафонов стал лучшим игроком золотого матча «ПСЖ»
00:43
Бубнов назвал игроков, от которых надо избавиться «Спартаку»
00:37
Примера. «Барселона» не смогла повторить рекорд «Реала», уступив «Алавесу» из зоны вылета
00:23
Бубнов назвал игроков, от которых надо избавиться «Спартаку»
00:37
Шалимов одним словом описал поражение «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 23:29
Дуран покинул Россию перед чемпионским матчем «Зенита»
Вчера, 23:03
Угальде не подтвердил, что останется в «Спартаке»
Вчера, 22:40
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
Вчера, 21:59
Павлюченко – о легионерах «Спартака» в 2000-х годах: «По объявлению приглашали людоедов каких-то»
Вчера, 21:25
Пономарев выбрал нового тренера для ЦСКА
Вчера, 20:51
Петржела – о возможном трансфере «Зенита»: «Хорошая новость для всего российского футбола»
Вчера, 20:25
Радимов – о втором подряд чемпионстве «Краснодара»: «Я в такие сказки не верю»
Вчера, 19:53
Два топ-клуба РПЛ поспорят за Миронова из «Ростова»
Вчера, 19:46
Селюк – об одинаковых комментариях в российском футболе: «Мне кажется, только я правду говорю»
Вчера, 19:30
Карпин сказал, как бы поступил с пьяным футболистом на тренировке
Вчера, 19:17
Два тренера отказали ЦСКА
Вчера, 18:49
Пономарев – о Кисляке в «ПСЖ»: «Не надо портить пацана»
Вчера, 18:27
Радимов хлестко ответил Талалаеву
Вчера, 18:17
Павлюченко назвал худшего легионера в истории «Спартака»: «Он воровал мои носки»
Вчера, 17:57
Мостовой – о достижении Сперцяна: «У меня голевых «Барселоне» и «Реалу» в два раза больше, чем у многих за карьеру»
Вчера, 17:35
Бубнов оценил потасовку двух игроков ЦСКА
Вчера, 16:51
Азмун готов летом вернуться в РПЛ
Вчера, 16:30
«Динамо» ответило на предложение «Зенита» по Тюкавину
Вчера, 16:21
Опорник «Сочи» заинтересовал клубы из Португалии и Турции
Вчера, 16:08
Генич посоветовал ЦСКА российского тренера: «У него сбалансированный футбол»
Вчера, 15:44
Агент Тюкавина назвал условие для трансфера в «Зенит»
Вчера, 15:28
ЦСКА может забрать тренера из другого московского клуба
Вчера, 14:54
«Зенит» предложил «Динамо» два варианта сделки по Тюкавину
Вчера, 14:41
Гурцкая – о зимнем новичке ЦСКА: «Как он может стоить 5 миллионов евро?»
Вчера, 14:18
Названо условие для перехода Черчесова в другой клуб РПЛ
Вчера, 14:06
«Зенит» попробует подписать Тюкавина
Вчера, 13:49
