В «Динамо» и «Краснодаре» придумали, как добраться из Краснодара до Москвы

«Динамо» решило добираться из Краснодара в Москву на автобусах.
Такую информацию сообщила пресс-служба москвичей.
«Динамо» отправляется в Москву из Краснодара на автобусах из-за временной приостановки работы аэропортов на юге России», – сказали бело-голубые.
- Ранее стало известно, что небо на юге России закрывают для гражданских бортов из соображений безопасности.
- Встреча «Динамо» – «Краснодар» намечена на 11 мая. «Краснодар», скорее всего, тоже отправится в столицу на автобусах.
- В «Сочи» тоже решают вопрос, как будут добираться в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом», которая состоится 10 мая.
Источник: «Бомбардир»