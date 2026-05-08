В «Динамо» и «Краснодаре» придумали, как добраться из Краснодара до Москвы

«Динамо» решило добираться из Краснодара в Москву на автобусах.

Такую информацию сообщила пресс-служба москвичей.

«Динамо» отправляется в Москву из Краснодара на автобусах из-за временной приостановки работы аэропортов на юге России», – сказали бело-голубые.