Президент РПЛ выступил с проспартаковским заявлением

Александр Алаев, президент РПЛ, хочет увидеть сильный «Спартак» в следующем сезоне.
«Мне кажется, что новое руководство «Спартака» выполняет хорошую работу. Скажу очень аккуратно, но и тренер вселяет оптимизм на следующий сезон. Очень приятно смотреть, как третий год подряд «Краснодар» и «Зенит» выгрызают друг у друга титул.
Но в следующем году хотелось бы, чтобы таких команд было не две, а пять и чтобы среди них был и «Спартак». Дам прогноз на следующий сезон: больше, чем две команды, будут бороться за чемпионство», – сказал Алаев.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- Отставание от топ-3 – 2 очка.
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»