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Президент РПЛ выступил с проспартаковским заявлением

8 мая, 11:57
15

Александр Алаев, президент РПЛ, хочет увидеть сильный «Спартак» в следующем сезоне.

«Мне кажется, что новое руководство «Спартака» выполняет хорошую работу. Скажу очень аккуратно, но и тренер вселяет оптимизм на следующий сезон. Очень приятно смотреть, как третий год подряд «Краснодар» и «Зенит» выгрызают друг у друга титул.

Но в следующем году хотелось бы, чтобы таких команд было не две, а пять и чтобы среди них был и «Спартак». Дам прогноз на следующий сезон: больше, чем две команды, будут бороться за чемпионство», – сказал Алаев.

  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
  • Отставание от топ-3 – 2 очка.
  • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Алаев Александр
Комментарии (15)
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Интерес
1778230983
"...а пять..." предполагает кого-то из нынешних лидеров лишним.Трое названы,одного-двух "выкидышей"из первой плотной семёрки попробуем угадать : "Локомотив"? ЦСКА?"Балтика"?"Рубин"? Вот же задачу задал-пятёрка, и всё...
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trener7
1778231863
Саша, таковому быть! Помолись три раза и плюнь через плечо.
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Бромантан
1778231971
Теперь судьи не только Краснодар тащить будут?
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DENZILLO-Спартак
1778232696
Надеюсь, что в этом сезоне бронза будет наша и кубок тоже. 6 очков нам взять под силу, а вот локо надо минимум 4 брать, а в свете их игр с балтикой и цска, есть мнение, что больше 2,3-х очков им не видать! Не хотелось бы этого говорить...но буду топить за коней в игре с локо))) Жаль ещё, что мусорки не прошли тушенку- хотелось бы им должок вернуть как раз...обидно вышло
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Краснодарец чемпион
1778233126
Неужели админресурс...
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FWSPM
1778239500
Спартак начнет бороться за чемпионство когда из состава наконец уберут срунов типа денисова и джику
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Бумбраш
1778240573
В озоне и газпрёме с ним не согласны
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