Турнирная таблица РПЛ за 2026 год

Телеграм-канал «МЯЧ RU» составил турнирную таблицу чемпионата России за 2026 год. Иными словами, учитываются матчи только после зимней паузы.
Лидирует в этой таблице московское «Динамо». В топ-3 также находятся «Рубин» и «Пари НН».
С нулем очков таблицу замыкают «Сочи» и ЦСКА.
- В общей таблице чемпионата России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»