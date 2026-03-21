Турнирная таблица РПЛ за 2026 год

Телеграм-канал «МЯЧ RU» составил турнирную таблицу чемпионата России за 2026 год. Иными словами, учитываются матчи только после зимней паузы.

Лидирует в этой таблице московское «Динамо». В топ-3 также находятся «Рубин» и «Пари НН».

С нулем очков таблицу замыкают «Сочи» и ЦСКА.