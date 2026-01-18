Введите ваш ник на сайте
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Андраде

Сегодня, 16:00
2

Услугами защитника «Балтики» Кевин Андраде заинтересовался еще один клуб, помимо ЦСКА.

Игрок находится в списках потенциальных трансферов у еще одной неназванной команды РПЛ.

ЦСКА может приобрести колумбийца за 3 миллиона евро.

Таже сообщается, что красно-синие постараются подписать футболиста на позицию центрального защитника до конца января 2026 года. Вакантная позиция образовалась после ухода в «Зенит» Игоря Дивеева. Клуб ведет поиски защитника не только в Южной Америке, но и в Европе.

  • 26-летний Андраде в этом сезоне провел за «Балтику» 21 матч, забил 1 гол.
  • Дивевв перешел из ЦСКА в «Зенит» в результате обмена на аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Другим новичком ЦСКА стал воспитанник и многолетний капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Андраде Кевин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1768751540
Летом растащат всех
Ответить
