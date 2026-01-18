У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Андраде

Услугами защитника «Балтики» Кевин Андраде заинтересовался еще один клуб, помимо ЦСКА.
Игрок находится в списках потенциальных трансферов у еще одной неназванной команды РПЛ.
ЦСКА может приобрести колумбийца за 3 миллиона евро.
Таже сообщается, что красно-синие постараются подписать футболиста на позицию центрального защитника до конца января 2026 года. Вакантная позиция образовалась после ухода в «Зенит» Игоря Дивеева. Клуб ведет поиски защитника не только в Южной Америке, но и в Европе.
- 26-летний Андраде в этом сезоне провел за «Балтику» 21 матч, забил 1 гол.
- Дивевв перешел из ЦСКА в «Зенит» в результате обмена на аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Другим новичком ЦСКА стал воспитанник и многолетний капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»