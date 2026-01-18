Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тренера клуба АПЛ могут уволить из-за его слов в адрес руководства

Тренера клуба АПЛ могут уволить из-за его слов в адрес руководства

Сегодня, 15:16
1

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш был озадачен и разгневан комментариями главного тренера команды Оливера Глазнера.

После гостевого матча 22-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (1:2) 17 января австриец раскритиковал руководство клуба, заявив: «Мы чувствуем, что нас бросили. Продать нашего капитана [Марка Гехи] за день до игры – это непонятно.

Я не могу использовать многих футболистов. Они делали что могли, и все это продолжается уже много недель и месяцев. Мы не делали замен – посмотрите на скамейку запасных, там одни дети. У нас в распоряжении всего 12 или 13 человек, и мы не чувствуем поддержки».

Ранее Глазнер подтвердил, что покинет «Кристал Пэлас» после истечения срока его контракта этим летом.

Пэришу теперь предстоит принять решение о том, позволить ли специалисту отработать последние четыре месяца или уволить его сейчас.

Капитан «Кристал Пэлас» Марк Гехи не сыграл против «Сандерленда» из-за договоренности о его продаже в «Манчестер Сити».

  • 51-летний австриец возглавляет «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года.
  • Команда занимает 13-е место в АПЛ с 28 очками после 22 туров.
  • Под руководством Глазнера «Кристал Пэлас» выиграл Кубок и Суперкубок Англии – первые трофеи на высшем уровне в истории клуба.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Глазнер Оливер
Император Бомжей
1768740727
Надо быть идиотом, что щас его уволить и платить неустойку)) Кристал идет 13, смысла нет никакого, не вылетят уж точно, а с нового сезона брать нового тренера.
Ответить
