Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о сражении за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
«В этом году «Зенит» станет чемпионом. У них вроде юбилей, да? «Краснодар» будет бороться с ними, но не дотянут. «Локомотив» не рассматриваю. Начали они хорошо, но молодeжь у них нестабильная. ЦСКА может побороться, но скорее за второе-третье место», – сказал Канчельскис.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. «Зенит» идет вторым (39 очков), далее расположились «Локомотив» (37) и ЦСКА (36).
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
- Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.
Источник: «Чемпионат»