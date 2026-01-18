Канчельскис объяснил, почему «Зенит» победит в РПЛ: «У них вроде юбилей, да?»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о сражении за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«В этом году «Зенит» станет чемпионом. У них вроде юбилей, да? «Краснодар» будет бороться с ними, но не дотянут. «Локомотив» не рассматриваю. Начали они хорошо, но молодeжь у них нестабильная. ЦСКА может побороться, но скорее за второе-третье место», – сказал Канчельскис.