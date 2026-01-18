Смертин – об ультрамарафоне в Якутии: «После финиша выпил коньяка»

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями от ультрамарафона в Якутии.

Смертин пробежал 50-километровую дистанцию в -42 градуса.

В 2025 году Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.

Далее в планах – суточный марафон 1 мая.

– Что было самым удивительным на протяжении почти пятичасового бега?

– Бескрайние белые просторы и дорога до финиша, где ты один наедине с морозом. Мне помогала музыка, в телефон загрузил случайную подборку российских и зарубежных групп, мотивирующих композиций.

А еще испытал некую гордость от того, что не просто побывал в Якутии, а пробежал в самой холодной точке планеты, где живут люди. Для меня это возможность и попытка понять, какой я в этих сложных условиях. Я всегда выхожу из своего уровня душевного комфорта, чтобы проверить себя. Иначе бы сидел дома и пил хорошее Бордо, которое, кстати, из‑за моих нагрузок перестал пить.

– А рюмочку коньяка для согрева перед стартом или во время забега не было желания пригубить?

– Спрашивал. Сказали, что только после финиша. Не буду скрывать, после забега пригубил 100 грамм (смеется). Кстати, несмотря на низкую температуру хотелось пить, потому что тело во время бега хорошо разогрелось. И на каждом пункте питания выпивал один‑два стакана теплой воды, чая или оленьего бульона. Впервые в жизни попробовал его – очень вкусно!

– Оплата наличными или картой?

– Ха‑ха! Улыбкой.

Хочу отметить доброту местных жителей. Когда ехали из Томтора в Оймякон, по дороге подобрали женщину, у которой сломалась машина. Разговорились, сказал ей, что побегу в флисовых носках и термобелье, на что она посоветовала надевать вещи только из хлопка. И на месте уже подарила мне носки и футболку. А потом еще угостила молоком и печеньем. Было очень приятно. И в этом плане Якутия меня сильно поразила.