Первый комментарий Смертина после ультрамарафона в Якутии в -42

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин оценил свой результат на ультрамарафоне в Якутии.

В 2025 году Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.

На счету 49-летнего спортсмена 55 матчей за Россию.

Смертин играл в Англии за «Челси», «Фулхэм».

«Финишировал экстремальный марафон «Полюс холода» в Оймяконе. 50 км в 50 лет – в одном из самых холодных мест планеты.

Мой результат: 4:45. 1-е место в своей возрастной категории. В условиях мороза – считаю итог достойный.

Этот старт для меня – не рекорд сезона. Это часть пути, желание увидеть другую грань своих возможностей.

После Сахары с еe 252 километрами я осознанно пошeл в противоположность – к холоду. От +45 до экстремальных минусовых температур. Каждый предел открывает новое измерение выносливости и внутренней стойкости.

Дистанция 50 км в условиях холода стала для меня символом моего 50-летнего рубежа.

Полюс холода в Оймяконе совпал с днeм рождения моего брата Евгения. Этот забег я посвящаю ему.

Я благодарен этому старту за то, что он в очередной раз напомнил: пределы существуют только до первого шага за них.

Движение продолжается. Благодарю всех за поддержку», – написал Смертин.