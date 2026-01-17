Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Первый комментарий Смертина после ультрамарафона в Якутии в -42

Первый комментарий Смертина после ультрамарафона в Якутии в -42

Сегодня, 11:10
2

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин оценил свой результат на ультрамарафоне в Якутии.

  • В 2025 году Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.
  • На счету 49-летнего спортсмена 55 матчей за Россию.
  • Смертин играл в Англии за «Челси», «Фулхэм».

«Финишировал экстремальный марафон «Полюс холода» в Оймяконе. 50 км в 50 лет – в одном из самых холодных мест планеты.

Мой результат: 4:45. 1-е место в своей возрастной категории. В условиях мороза – считаю итог достойный.

Этот старт для меня – не рекорд сезона. Это часть пути, желание увидеть другую грань своих возможностей.

После Сахары с еe 252 километрами я осознанно пошeл в противоположность – к холоду. От +45 до экстремальных минусовых температур. Каждый предел открывает новое измерение выносливости и внутренней стойкости.

Дистанция 50 км в условиях холода стала для меня символом моего 50-летнего рубежа.

Полюс холода в Оймяконе совпал с днeм рождения моего брата Евгения. Этот забег я посвящаю ему.

Я благодарен этому старту за то, что он в очередной раз напомнил: пределы существуют только до первого шага за них.

Движение продолжается. Благодарю всех за поддержку», – написал Смертин.

Еще по теме:
Смертин пробежал ультрамарафон в Якутии в -42: его результат 7
Бывший игрок сборной России объяснил решение бежать марафон в Якутии в -50 1
Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу» 2
Источник: телеграм-канал Алексея Смертина
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1768639310
Здоровья
Ответить
Император Бомжей
1768640731
Если бы я так пробежал, то смог бы дать комментарий только из реанимации )))
Ответить
Главные новости
Станкович пытается переманить Маркиньоса из «Спартака» в «Црвену Звезду»
14:53
Баринов: «Я расскажу правду о переходе из «Локо» в ЦСКА»
14:11
5
В «Динамо» считают Гусева слабым тренером и непорядочным человеком
13:39
9
«Узнали?» Смолов встретился с легендой «Реала»
13:20
2
«Зенит» покупкой Джона Джона может ускорить уход Нино
13:15
4
Глушаков назвал самого недооцененного российского футболиста в истории
12:49
1
«Зенит» готов купить полузащитника «Бешикташа» за 20+ миллионов
12:36
4
Жена Смолова раскритиковала решение Аршавина в академии «Зенита»: «Почему такая зашоренность?»
12:28
6
Обращение Хиддинка к российским футбольным клубам
12:21
7
Гурцкая сделал важный вывод из последних трансферов ЦСКА
11:55
2
Все новости
Все новости
Камоцци оценил решение «Спартака» по Максименко
14:42
1
Рабинер описал двумя словами Смертина, пробежавшего ультрамарафон в Якутии в -42
14:32
«С большим отрывом»: назван слабейший тренер РПЛ
13:59
1
Песьяков: «Игроки «Спартака» смеялись над трансферами клуба»
13:54
Челестини назвал 2 позиции в ЦСКА, требующие усиления
13:25
1
ВидеоВ «Спартаке» провели тест на выносливость: известны лидеры
12:50
2
Глушаков назвал самого недооцененного российского футболиста в истории
12:49
1
«Зенит» готов купить полузащитника «Бешикташа» за 20+ миллионов
12:36
4
Жена Смолова раскритиковала решение Аршавина в академии «Зенита»: «Почему такая зашоренность?»
12:28
6
Личка отказался брать Гонду в «Оренбург» за 1,5 миллиона
12:25
Обращение Хиддинка к российским футбольным клубам
12:21
6
Дзюба заявил о падении уровня РПЛ
12:17
Бывший игрок сборной России пробежит суточный марафон: «24 часа непрерывного бега»
12:09
Гурцкая сделал важный вывод из последних трансферов ЦСКА
11:55
2
ВидеоСмертин читал стихи, когда бежал ультрамарафон в Якутии в -42
11:41
Первый комментарий Смертина после ультрамарафона в Якутии в -42
11:10
2
Колыванов объяснил, почему Семак не обращает внимания на молодежь «Зенита»
10:58
7
Важное заявление губернатора по Талалаеву
10:48
12
Песьяков заявил о психологических проблемах в «Крыльях Советов»
10:35
1
Фото2 экс-игрока РПЛ попали в список лучших бомбардиров века
10:20
2
ФотоСмертин пробежал ультрамарафон в Якутии в -42: его результат
10:04
19
«Краснодар» начал сборы без Кордобы
09:53
2
«Спартак» заплатил 15 миллионов рублей за 16-летнего защитника
09:44
5
Комментатор «Матч ТВ» сообщил об уходе
09:27
15
ВидеоИгроков «Балтики» готовят на сборах, как спецназовцев
09:23
2
ЦСКА включился в борьбу за вингера «Бока Хуниорс»
01:03
5
Акинфеев сделал заявление о чемпионстве ЦСКА
00:45
6
Газизов прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»
00:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 