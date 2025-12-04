Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев назвал фаворита дерби «Спартак» – «Динамо»

4 декабря 2025, 14:20
15

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартак» – «Динамо». Команды сыграют 6 декабря в 18-м туре РПЛ.

– Кто фаворит в предстоящем матче?

– Я очень разочарован словами Ролана Гусева, который не очень хорошо сказал про предшественника. Для него это последний шанс зацепиться, если он обыграет «Спартак», может быть, еще и крупно. Но и Романов на самом деле может продолжить работу, если, в свою очередь, сыграет хорошо после осечки с «Балтикой». И для одного, и для другого это очень серьезное испытание. Нужно, засучив рукава, работать. Принцип «вали все на предшественника» работает, но надо это делать тонко, а не как Ролан Гусев. А вот Романов при всех косяках Станковича на эту тему молчит. Надо отдать ему должное. Оба были в системе, один – в динамовской, другой в спартаковской. Как ни странно, шансов побольше у «Спартака».

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, имея на счету 28 очков.
  • «Динамо» располагается на 9-й строчке, в активе команды 20 очков.

Еще по теме:
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
Губерниев: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона» 9
Губерниев оценил уход Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1764847341
Губер....ни того ни того в клубах не будет зимой...не зависимо от результата этого матча...это не тренеры
Ответить
Spartak_forv@
1764847915
Лыжник снова в деле
Ответить
Cleaner
1764848070
Осечка с Балтикой? С Балтикой у Спартака была ЗАКОНОМЕРНОСТЬ! Если бы судьи всю игру не убивали Балтику, счет был бы разгромным!
Ответить
ilich55
1764849256
Неужели Губерниеву не понятно, что судьба Гусева, Романова абсолютно не зависит от исхода матча? Очевидно, что Гусеву пора собирать вещички. Романова, если и оставят в клубе, то на второстепенных ролях.
Ответить
oyabun
1764849362
А почему мы только лыжников постоянно здесь слышим? Настоятельно требую заслушать мнение еще и тренера нашей сборной по синхронному плаванию.
Ответить
Интерес
1764850210
А чего там странного? "Все равны , как на подбор...", только поле даст ответ.
Ответить
Тинез Розоп
1764851551
Биатлон смотрю на ОККО…(красота без Губера)
Ответить
...короче
1764852355
...дневальный, хорош цитировать Губу, не зли народ тутэшний...
Ответить
Главные новости
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
22:52
2
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
22:22
3
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
13
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
6
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
4
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Все новости
Все новости
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
23:00
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
22:36
1
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
13
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
6
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
4
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
7
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
4
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
8
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
8
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
9
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
6
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
4
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
23
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+