Губерниев назвал фаворита дерби «Спартак» – «Динамо»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартак» – «Динамо». Команды сыграют 6 декабря в 18-м туре РПЛ.

– Кто фаворит в предстоящем матче?

– Я очень разочарован словами Ролана Гусева, который не очень хорошо сказал про предшественника. Для него это последний шанс зацепиться, если он обыграет «Спартак», может быть, еще и крупно. Но и Романов на самом деле может продолжить работу, если, в свою очередь, сыграет хорошо после осечки с «Балтикой». И для одного, и для другого это очень серьезное испытание. Нужно, засучив рукава, работать. Принцип «вали все на предшественника» работает, но надо это делать тонко, а не как Ролан Гусев. А вот Романов при всех косяках Станковича на эту тему молчит. Надо отдать ему должное. Оба были в системе, один – в динамовской, другой в спартаковской. Как ни странно, шансов побольше у «Спартака».