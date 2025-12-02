Реакция агента Баринова на финальное предложение «Локомотива»

Представитель Дмитрия Баринова Павел Банатин отреагировал на финальное предложение «Локомотива» по контракту.

Ранее стало известно, что руководство клуба предложило капитану новый договор, по которому он станет самым высокооплачиваемым игроком.

«На текущий момент у нас есть договоренность с «Локомотивом», что мы не комментируем переговоры по контракту Дмитрия Баринова. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал агент.