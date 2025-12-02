Слуцкий определил две команды, которые будут бороться за победу в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о чемпионской гонке в РПЛ. По его мнению, за победу будут бороться «Краснодар» и «Зенит».
– Леонид Викторович, у нас четыре команды, которые борются за титул или всe-таки три?
– Три. Я очень впечатлeн работой Галактионова в «Локомотиве», но я не верю, что они будут бороться до конца за титул. Более того, мне кажется, что вообще будут бороться две [команды], к огромному сожалению…
– А если ЦСКА подкупится?
– Ну вот единственное, если… Потому что совсем играть без нападающего очень тяжело, очень.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ после 17 туров, имея на счету 37 очков.
- «Зенит» и ЦСКА делят второе место с 36 очками.
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»