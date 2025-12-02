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  • Слуцкий определил две команды, которые будут бороться за победу в РПЛ

Слуцкий определил две команды, которые будут бороться за победу в РПЛ

2 декабря 2025, 16:41
1

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о чемпионской гонке в РПЛ. По его мнению, за победу будут бороться «Краснодар» и «Зенит».

– Леонид Викторович, у нас четыре команды, которые борются за титул или всe-таки три?

– Три. Я очень впечатлeн работой Галактионова в «Локомотиве», но я не верю, что они будут бороться до конца за титул. Более того, мне кажется, что вообще будут бороться две [команды], к огромному сожалению…

– А если ЦСКА подкупится?

– Ну вот единственное, если… Потому что совсем играть без нападающего очень тяжело, очень.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 17 туров, имея на счету 37 очков.
  • «Зенит» и ЦСКА делят второе место с 36 очками.

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Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Краснодар ЦСКА Зенит Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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evgen64
1764683620
Ну прям открытие сделал...
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