Слуцкий определил две команды, которые будут бороться за победу в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о чемпионской гонке в РПЛ. По его мнению, за победу будут бороться «Краснодар» и «Зенит».

– Леонид Викторович, у нас четыре команды, которые борются за титул или всe-таки три?

– Три. Я очень впечатлeн работой Галактионова в «Локомотиве», но я не верю, что они будут бороться до конца за титул. Более того, мне кажется, что вообще будут бороться две [команды], к огромному сожалению…

– А если ЦСКА подкупится?

– Ну вот единственное, если… Потому что совсем играть без нападающего очень тяжело, очень.