Черчесов оценил первую часть сезона для «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал результаты команды в первой части сезона. Грозненский клуб после 17 туров РПЛ находится на 10-м в турнирной таблице, имея на счету 19 очков.

«Как оценю первую часть сезона? Неоднозначно. Ни одна команда не может планировать, сколько очков наберет.

Оглядываясь назад, могу сказать, что мы недобрали много очков, могли играть лучше. Команда старается. Единственный матч, который сердце просто не может принять, – это с «Сочи» (2:4). Особенно первый тайм. Все остальное – рабочие моменты.

Две последние игры, с «Рубином» (0:1) и «Спартаком» (1:2), мы проиграли, честно говоря, так и не понял почему. «Ахмат» играл так, как планировал. Индивидуальные погрешности не давали нам сыграть даже вничью.

В целом команда работает, мы слышим друг друга, понимаем, что хотим. Естественно, хотелось бы большего», – сказал Черчесов.