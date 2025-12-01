Губерниев отреагировал на желание Баринова уйти из «Локомотива»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».

Ранее стало известно, что «Локо» не может договориться с капитаном о новом контракте, который истекает летом.

Игрок хочет перейти в ЦСКА.

«Рабочий момент переговоров, стороны договариваются. Наверное, Баринов хочет больше, у клуба свои интересы. Посмотрим, во что это выльется.

В клубе может быть потолок зарплат, по которому они могут предложить футболисту условия, которые считают нужными. Если Баринову это не понравится, будет играть в другой команде. Нормальный переговорный процесс, – сказал Губерниев.