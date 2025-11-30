Гусев – о поражении от «Ахмата»: «Результат не соответствует игре»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев подвел итоги гостевого матча с «Ахматом» (1:2) в 17-м туре РПЛ.

Он считает, что результат встречи не соответствует игре.

– Стал ли для вас сюрпризом выход Садулаева на всю бровку в первом тайме? Как быстро смогли к этому адаптироваться?

– Там никакой опасности в принципе не было с его стороны. Мы посмотрели состав и сразу проанализировали, поняли, какая будет схема игры у них, и кто где будет располагаться. Единственное, был момент, когда мы не могли уже докричаться и надо было нагружать левую зону, где он играл. Оттуда можно было атаковать.

– В чем причина такого неуверенного старта второго тайма, после чего у «Динамо» уже практически ничего не получилось?

– Думаю, чуть не вошли во втором тайме, действительно. Пропустили необязательный гол. Но потом все равно владели преимуществом, имели моменты, но не использовали.

– Считаете ли вы, что результат соответствует игре?

– Нет, конечно. Я так не считаю. Моментов у нас было больше. Повторюсь, мы их не использовали, а побеждает тот, кто использует моменты.