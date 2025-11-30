Талалаева предложили еще одному клубу РПЛ

«Динамо» предложили кандидатуру Андрея Талалаева на пост главного тренера. Ранее специалист также был предложен «Спартаку».

У Талалаева нет агента, ему помогают юристы Михаил Прокопец и Юрий Зайцев из компании Sila Lawyers.

Именно Sila продвигает главного тренера «Балтики» и предложила его двум московским клубам РПЛ.