Талалаева предложили еще одному клубу РПЛ

«Динамо» предложили кандидатуру Андрея Талалаева на пост главного тренера. Ранее специалист также был предложен «Спартаку».
У Талалаева нет агента, ему помогают юристы Михаил Прокопец и Юрий Зайцев из компании Sila Lawyers.
Именно Sila продвигает главного тренера «Балтики» и предложила его двум московским клубам РПЛ.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Валерия Карпина 17 ноября стал Ролан Гусев.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича 11 ноября стал Вадим Романов.