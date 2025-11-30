Объяснение тренера «Спартака», почему команда вышла на матч с «Балтикой» без форвардов

Врио главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался об отсутствии форвардов в стартовом составе на матч 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

«Были определенные наработки перед игрой. Понимали, что у нас Мани (Угальде) пропускает матч из-за желтых карточек, Ливай (Гарсия) только восстановился, Антон Заболотный не готов на 90 минут. Поэтому было принято решение сыграть без центрального нападающего. У нас очень хорошее взаимодействие на двух флангах.

При этом мы немного укрепили середину поля, понимая, что «Балтика» большим количеством выбегает в быстрые атаки. И эта идея сработала. Единственное, что не хватало – это последнего завершающего удара. Поэтому в концовке выпустили Заболотного», – сказал Романов.