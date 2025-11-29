Галактионов выдвинул требование «Локо» после продления контракта

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов стал настойчивее насчет ситуации с капитаном команды Дмитрием Бариновым.

Галактионов требует от клуба сохранения футболиста, у которого летом истекает контракт.

«41-летний специалист считает, что потеря 29-летнего хавбека станет сильным ударом по его тактическим наработкам, имиджу клуба и атмосфере в команде. Галактионов уверен, что Баринов должен остаться в «Локо» как один из ключевых игроков», – написал источник.