Газзаев назвал двух россиян, которые станут звездами европейского уровня

Сегодня, 20:16
7

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал двух самых талантливых футболистов России. По его мнению, это полузащитники армейцев Кирилл Глебов и Матвей Кисляк.

«С одной стороны, мы находимся в изоляции. Сейчас появляются талантливые игроки, они будущее национальной сборной. Лучший – Глебов. Скорость и техника – самые главные качества, которыми должен обладать игрок. И, конечно, Кисляк. Они станут звeздами европейского уровня, если ничего не случится», – сказал Газзаев.

  • Глебов провел в этом сезоне 14 матчей: 5 голов, 1 ассист.
  • На счету Кисляка 4 гола и 4 ассиста в 16 играх.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей Глебов Кирилл Газзаев Валерий
NewLife
1764350658
Надеемся.
Ответить
Artemka444
1764351250
Очередное бла бла
Ответить
Интерес
1764352287
Для начала пусть с "Оренбургом" отличаются, а то в последних матчах не слишком убедительны.
Ответить
Иван Петров 1986
1764353984
Да уже все случилось
Ответить
k611
1764355268
Любят же приукрасить. У нас игроки оказались а топовом чемпионате после успеха на Евро 2008,но реально себя проявить смог (к сожалению и то на не долгое время) только Аршавин. Поэтому сейчас про это говорить несерьёзно.
Ответить
Garrincha58
1764356135
Бред полный у нас никто и никогда не становился звездой европейского уровня были неплохие игроки но до звезды это уже перебор тем более в нынешних реалиях
Ответить
