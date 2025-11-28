Газзаев назвал двух россиян, которые станут звездами европейского уровня

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал двух самых талантливых футболистов России. По его мнению, это полузащитники армейцев Кирилл Глебов и Матвей Кисляк.

«С одной стороны, мы находимся в изоляции. Сейчас появляются талантливые игроки, они будущее национальной сборной. Лучший – Глебов. Скорость и техника – самые главные качества, которыми должен обладать игрок. И, конечно, Кисляк. Они станут звeздами европейского уровня, если ничего не случится», – сказал Газзаев.