Орлов назвал Петербург родиной российского футбола

Комментатор Геннадий Орлов назвал Санкт-Петербург родиной российского футбола.

– В Ленинграде любили футбол. Ребят, потому что футбол зародился в Петербурге.

– Так это Орехово-Зуево родина российского футбола, нет?

– Да ну что ты.

– В книгах написано.

– Эти книги выброси. А моряки английские приезжали в Орехово-Зуево?

– Там была мануфактура, английские работали сотрудники.

– Значит, смотри – моряки привезли мячи. И наши такелажники уже начали с ними вместе играть. И потом – у нас же есть официально 1897 год. Мы в Петербурге праздновали 100-летие. В 1997 году приехала вся Москва. И Бесков был, и Симонян.

– То есть вы говорите о том, что футбол…

– Зародился в Петербурге.

– И вообще Петербург – родина футбола.

– Конечно.