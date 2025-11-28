Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов назвал Петербург родиной российского футбола

Сегодня, 18:12
14

Комментатор Геннадий Орлов назвал Санкт-Петербург родиной российского футбола.

– В Ленинграде любили футбол. Ребят, потому что футбол зародился в Петербурге.

– Так это Орехово-Зуево родина российского футбола, нет?

– Да ну что ты.

– В книгах написано.

– Эти книги выброси. А моряки английские приезжали в Орехово-Зуево?

– Там была мануфактура, английские работали сотрудники.

– Значит, смотри – моряки привезли мячи. И наши такелажники уже начали с ними вместе играть. И потом – у нас же есть официально 1897 год. Мы в Петербурге праздновали 100-летие. В 1997 году приехала вся Москва. И Бесков был, и Симонян.

– То есть вы говорите о том, что футбол…

– Зародился в Петербурге.

– И вообще Петербург – родина футбола.

– Конечно.

Еще по теме:
Орлов назвал главное отличие Соболева от Дзюбы
Орлов оценил игру Жерсона, купленого «Зенитом» за 25 миллионов 2
Орлов двумя словами описал игру «Зенита» против «Пари НН» 8
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1764343808
Так если первый матч был в 1897, то надо было юбилей праздновать в 1998. Такая ведь математика в Петербурге?
Ответить
Хулиганин
1764343999
Пятница. В Питере пьють.
Ответить
andr45
1764344323
Первый официальный футбольный матч состоялся в 1888 году в Орехове-Зуеве.) Эта дата стала известна из мемуаров англичанина Гарри Гарсфилда Чернока, работавшего на рубеже XIX и XX веков в в руководстве Морозовских фабрик, а также возглавившего «футбольное движение» среди рабочих. Им же в 1897 году была создана на фабрике первая в России официальная футбольная команда. Но у жителей Санкт-Петербурга свое летоисчисление и свой календарь) СТОЛЕТИЕ «Zénite» это убедительно это иллюстрирует)
Ответить
Тинез Розоп
1764344752
Ага. И первые футболисты были граф Венделов и боярин Педров…
Ответить
Юбиляр
1764346462
А еще Петербург родина слонов! Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1764346539
Пётр I Сашке Меньшикову под нижнее место пнул (Ты зачем меня на эти болота привёз?!!!), так футбол ещё раньше Питера и начался...
Ответить
nik55
1764346986
врачи выпустили и сразу высер
Ответить
За что бан ?
1764348006
Смотри ка , не болелы Крыльев или Ротора . А исключительно(почти) представители "высшей расы" и избранного народа из Тушино . Совпадение ? Они даже на Нарьян Мар согдасны , только не С-Петербург .
Ответить
Литейный 4 (returned)
1764348649
Хряки как взбудоражились. Аж кипятком ссикают. Гыгыгы
Ответить
...короче
1764349611
..."А где твоя Родина, дедок?"(с). /адаптация/...
Ответить
Главные новости
Газзаев назвал двух россиян, которые станут звездами европейского уровня
20:16
Медведев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
19:50
2
Агент Тикнизяна высказался о переговорах с клубом РПЛ
19:36
Мостовой – о Сафонове в «ПСЖ»: «Посадили в золотую клетку с трофеями»
19:24
Клуб РПЛ ведет переговоры с Тикнизяном
18:37
3
Губерниев высказался о том, нужна ли в России «зарплата жены»
18:30
1
Тошич оценил шансы Кисляка заиграть в «Манчестер Юнайтед»
18:20
Орлов назвал Петербург родиной российского футбола
18:12
14
Ротенберг: «Вчера поздравил Карпина с прохождением «Зенита» в Кубке России»
17:36
8
Генич рассказал, как Станкович тиранизировал игроков «Спартака»: «Бабича просто уничтожал»
17:25
12
Все новости
Все новости
Думбия рассказал, за что Слуцкий штрафовал его в ЦСКА
20:12
Комментатор Гусев оценил работу тренера Гусева
19:11
1
Кафанов объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»: «Если бы ему дали время...»
18:55
1
Тошич оценил шансы Кисляка заиграть в «Манчестер Юнайтед»
18:20
Орлов назвал Петербург родиной российского футбола
18:12
14
Медведев высказался о лимите на легионеров в РПЛ
17:50
2
Генич рассказал, как Станкович тиранизировал игроков «Спартака»: «Бабича просто уничтожал»
17:25
12
Орлов назвал главное отличие Соболева от Дзюбы
17:19
4
Экс-игрок ЦСКА и «Барселоны» закончил карьеру в 35 лет
17:16
Думбия раскрыл свои траты в Москве: «За вечер потратил 28 тысяч евро»
16:53
3
Игрок ЦСКА Попович назвал лучшего футболиста РПЛ
16:40
Бубнов ответил, нужен ли Соболев ЦСКА
16:27
5
Мирзов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар»: «Это неправильно»
16:15
3
Думбия обозначил российский клуб, в который никогда бы не перешел
16:11
3
Латышонок рассказал о своем провале в «Зените»
15:55
Мостовой предсказал место «Спартака» в конце сезона
15:42
11
Думбия назвал ошибку в ЦСКА, о которой жалеет
15:30
1
В «Динамо» назвали лучшего игрока клуба – это не Тюкавин
15:21
5
Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» завершил карьеру в 34 года
15:14
1
Ротенберг сказал, при каких условиях «Локо» станет чемпионом
14:51
4
Тормена из «Краснодара» назвал «русского бразильца» в РПЛ: «Нравится его техника»
14:37
3
Думбия назвал самого сильного российского футболиста, против которого играл
14:28
1
Семак пожаловался на календарь «Зенита»
14:21
24
Гусев раскритиковал тренера из штаба Карпина
14:14
8
Круговой ответил, усилил бы Соболев ЦСКА
13:55
10
2 игрока из РПЛ заявлены на турнир ФИФА в Катаре
13:40
Даку получил травму
13:27
1
Экс-форвард ЦСКА Думбия: «А какая разница, какой у меня возраст?»
13:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 