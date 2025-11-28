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Мостовой предсказал место «Спартака» в конце сезона

28 ноября 2025, 15:42
23

Александр Мостовой уверен, что «Спартак» финиширует в тройке РПЛ по итогам сезона.

«Я уверен, что у «Спартака» не все так плохо. Еще одна победа – и они уже будут в гонке. Сейчас в таблице все очень плотно, одна ошибка – и тебя обойдут.

К тому же, если вы вспомните мои слова в начале сезоне, то я говорил, что «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. И я думаю, они там и будут. Хотя и на чемпионство шансы еще остаются», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» временно возглавил Вадим Романов. Под его руководством команда одержала две победы в двух матчах.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (23)
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ilich55
1764334238
Мели Емеля, твоя неделя.........
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Интерес
1764334806
...во второй тройке.
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FFR
1764335579
Спартаку нужно только 1 место, все остальное слабое утешение. Думаю, что при хорошем тренере задача выполнимая.
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zigbert
1764352215
Все возможно при стабильной игре Спартака и в особенности надёжной игре обороны.
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