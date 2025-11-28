Мостовой предсказал место «Спартака» в конце сезона

Александр Мостовой уверен, что «Спартак» финиширует в тройке РПЛ по итогам сезона.

«Я уверен, что у «Спартака» не все так плохо. Еще одна победа – и они уже будут в гонке. Сейчас в таблице все очень плотно, одна ошибка – и тебя обойдут.

К тому же, если вы вспомните мои слова в начале сезоне, то я говорил, что «Спартак» с таким составом обязан быть в тройке. И я думаю, они там и будут. Хотя и на чемпионство шансы еще остаются», – сказал Мостовой.