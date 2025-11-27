Введите ваш ник на сайте
  • У Романова появились шансы возглавить «Спартак» на постоянной основе

У Романова появились шансы возглавить «Спартак» на постоянной основе

Сегодня, 17:40
1

Руководство «Спартака» допускает вариант, что Вадим Романов станет постоянным главным тренером.

  • Романов временно возглавил «Спартак» после увольнения Деяна Станковича.
  • Команда победила в первых двух матчах – ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (3:2).
  • Ранее Романов работал в академии «Спартака».

«Руководству понравилось, как Вадим Юрьевич сплотил команду, успокоил коллектив и выиграл оба дерби подряд. Именно из-за этого утихли слухи о других кандидатах.

Франсис Кахигао еще не принял решения относительно кого-либо, хотя с прямым предложением возглавить «Спартак» на полноценной основе к Романову тоже не обращались. Но идея поставить у руля «своего человека» в «Спартаке» есть.

Все будет зависеть от матчей с «Балтикой» и «Динамо», – написал источник.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим
Cleaner
1764254980
В субботу Балтика РАЗМАЖЕТ Спартака по газону и шансы Романова возглавить Спартак мгновенно испарятся. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
