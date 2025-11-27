Генич назвал два клуба РПЛ, которые хотят забрать Баринова из «Локомотива»

Комментатор Константин Генич заявил, что у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова есть предложения от «Зенита» и ЦСКА.
«Насколько я слышал, есть предложение от ЦСКА, есть предложение от «Зенита». Разумеется, по деньгам точно не уступающие. Но, зная Баринова, он хочет остаться в «Локомотиве».
И вот почему они пока не могут договориться? Может быть, приход Ротенберга, вы же сами говорили [обращается к Александру Бубнову], что Ротенберг – это большие бабки, может быть, приход Ротенберга как-то все это сдвинет в пользу Баринова и его агентов», – сказал Генич.
- 29-летний Баринов в этом сезоне провел за «Локомотив» 22 матча, забил 2 гола, сделал 7 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»