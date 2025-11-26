Баринов едва не подрался с болельщиками «Спартака»

После кубкового матча «Локомотив» – «Спартак» (2:3) произошла перепалка между капитаном хозяев Дмитрием Бариновым и фанатами гостей.

Последние показывали в адрес Баринова неприличные жесты. В ответ Баринов пытался пройти на трибуну, чтобы разобраться с обидчиками, но его остановили.