Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Баринов едва не подрался с болельщиками «Спартака»

Вчера, 23:08
7

После кубкового матча «Локомотив»«Спартак» (2:3) произошла перепалка между капитаном хозяев Дмитрием Бариновым и фанатами гостей.

Последние показывали в адрес Баринова неприличные жесты. В ответ Баринов пытался пройти на трибуну, чтобы разобраться с обидчиками, но его остановили.

  • Баринов в 2018 году после чемпионства «Локомотива» публично оскорбил «Спартак» неприличной кричалкой.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
  • В этом сезоне Баринов забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Еще по теме:
Агенты Баринова начали переговоры с другим клубом РПЛ 6
«Локомотив» прекратил переговоры с капитаном команды 7
Оценена вероятность ухода Баринова из «Локомотива» 4
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Баринов Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1764188105
Зря Баринова остановили. Этот заслужил люлей.
Ответить
Povedkin
1764188481
Баринову показали средний палец. А он то хотел увидеть большой палец. Вот как бывает когда положение пальцев не совпадают с ожиданием.
Ответить
Боцман59rus
1764188905
_ и раньше был дурачком, а сейчас ещё и звезду поймал, не понятно почему
Ответить
ZAITZEFF2011
1764191298
Плохая игра всего Локомотива. Баринов зажрался.
Ответить
Avitaminoz
1764191628
В Спартак хочет. Вон уже с болельщиками знакомится
Ответить
VVM1964
1764192074
Не правильная формулировка в заголовке : "Баринов едва не огреб от болельщиков Спартака" - вот как-то так !)))...
Ответить
шахта Заполярная
1764194166
Чудик сильно в себя поверил. Борзометр зашкаливает. Москва не ограничивается стадионом локо.
Ответить
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
01:24
Лига чемпионов. Покер Мбаппе принес «Реалу» волевую победу в Греции (4:3)
01:09
Лига чемпионов. «Арсенал» переиграл «Баварию» (3:1), «ПСЖ» и «Тоттенхэм» устроили голевой фейерверк (5:3)
01:04
Лига чемпионов. «Ливерпуль» потерпел 3-й подряд разгром (1:4), экс-спартаковец забил
00:55
Самокритичное заявление Карпина
00:27
1
Заболотный: «Спартак» сплотился вокруг Романова»
Вчера, 23:48
Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Локомотивом»
Вчера, 23:39
1
Фото«Локомотив» продлил контракт с Галактионовым после вылета от «Спартака»
Вчера, 23:20
1
ВидеоБаринов едва не подрался с болельщиками «Спартака»
Вчера, 23:08
7
Известна 1-я пара 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:43
Все новости
Все новости
Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Локомотивом»
Вчера, 23:39
1
ВидеоБаринов едва не подрался с болельщиками «Спартака»
Вчера, 23:08
7
Известна 1-я пара 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:43
Кубок России. «Ростов» на выезде обыграл команду Первой лиги (3:1), у Комарова 2+1
Вчера, 22:36
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:31
Кубок России. «Спартак» одержал волевую победу над «Локо» (3:2) и прошел дальше
Вчера, 22:30
45
Мусаев наказал игрока «Краснодара» после матча с «Оренбургом»
Вчера, 21:45
Челестини прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 21:31
1
ВидеоКрасивый гол Батракова со штрафного в ворота «Спартака»
Вчера, 21:08
10
Известна 1-я пара полуфинала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 20:29
2
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Динамо» Мх голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:14
Кубок России. ЦСКА прошел «Динамо Мх» в серии пенальти, у Аларкона голы в свои и чужие ворота
Вчера, 20:14
12
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:58
1
Кубок России. «Краснодар» разгромил «Оренбург» (4:0)
Вчера, 19:55
2
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»: 26 ноября
Вчера, 19:32
1
ФотоБолельщики ЦСКА поддержали тяжело больного Алдонина
Вчера, 19:19
ВидеоЦСКА оказался на грани вылета из Пути РПЛ Кубка России из-за ошибки Акинфеева
Вчера, 18:43
13
ВидеоИгрок «Краснодара» отпраздновал гол в маске Человека-паука и был наказан судьей
Вчера, 18:35
6
Канчельскис высмеял формат Кубка России
Вчера, 16:51
3
Где смотреть матч «Динамо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 27 ноября 2025
Вчера, 15:10
Где смотреть матч «КАМАЗ» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 27 ноября 2025
Вчера, 15:08
Кержаков оценил шансы «Зенита» пройти «Динамо» в Кубке после 1:3
Вчера, 13:08
1
Рахимов высказался о вылете «Рубина» из Кубка России
25 ноября
1
Кононов прокомментировал кубковое поражение «Торпедо» от «Балтики»
25 ноября
Кубок России. «Рубин» вылетел от тульского «Арсенала»
25 ноября
6
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над «Торпедо»
25 ноября
Кубок России. «Балтика» прошла «Торпедо» в Пути регионов
25 ноября
6
Фанаты «Спартака» скорректируют поведение в память о Симоняне
25 ноября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 