Баринов едва не подрался с болельщиками «Спартака»

После кубкового матча «Локомотив» – «Спартак» (2:3) произошла перепалка между капитаном хозяев Дмитрием Бариновым и фанатами гостей.
Последние показывали в адрес Баринова неприличные жесты. В ответ Баринов пытался пройти на трибуну, чтобы разобраться с обидчиками, но его остановили.
- Баринов в 2018 году после чемпионства «Локомотива» публично оскорбил «Спартак» неприличной кричалкой.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне Баринов забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
Источник: «Бомбардир»