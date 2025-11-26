Челестини прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Динамо Мх»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо Мх» (2:1, 5:4 по пенальти).

ЦСКА уступал по ходу встречи.

Москвичи в полуфинале сыграют с «Краснодаром».

В ближайшем туре РПЛ ЦСКА примет «Оренбург».

«В первом тайме мы были не очень точны в передачах, нам не доставало играть с большей душой. Каждый старался брать игру на себя, мне не хватало командной энергии. Игроки пытались, но мне не хватало команды, веры в то, что мы делаем вместе.

Опять пропустили со стандарта. Мне это очень не понравилось. При том, что мы тренировали это. По сути, первый удар по воротам привел к голу.

А дальше – это Кубок. Мы провели замены, и вы увидели, как команда проявила себя. Те, кто вышли, хотели помочь команде, отдали всех себя. Они оказали помощь команде.

Видно, что у нас здоровая команда. И это очень позитивно», – сказал Челестини.