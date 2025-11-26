Мостовой оценил игру «Спартака» при Романове

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с ЦСКА (1:0).

Эта игра стала первой после ухода Деяна Станковича. Команду временно возглавил Вадим Романов.

«Я и до матча с ЦСКА говорил, что «Спартак» выиграет в дерби – посмотрите мои комментарии. Сегодня тоже «Спартак» фаворит, но это Кубок – при нынешнем формате вообще неважно выиграешь или проиграешь – все равно остаешься в турнире. Заслуга Романова? За несколько дней невозможно ничего поменять – уход тренера встряхнул команду, эмоций добавил. «Спартак» с таким составом и без тренера может быть в топ-3 РПЛ. Думаю, в этом сезоне «Спартак» еще может включиться в чемпионскую гонку – у них все для этого есть», – сказал Мостовой.