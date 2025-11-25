Карпин назвал два базовых клуба для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, какие клубы РПЛ считает базовыми для национальной команды.

– Была ли задумка сделать «Динамо» базовой командой для сборной России?

– Задачи такой не было. Задача у «Динамо» была одна – играть, выигрывать, добиваться как можно более высоких мест в чемпионате и Кубке страны. Всe остальное – как карта ляжет.

На данный момент можно назвать базовыми клубами сборной ЦСКА и «Локомотив».