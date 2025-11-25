У штаб-квартиры ФИФА в Швейцарии приспустили флаг в связи со смертью Симоняна

ФИФА отреагировала на смерть Никиты Симоняна.

«В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе приспустили российский флаг в память о Никите Павловиче Симоняне.

Такой жест уважения – редкий случай, подчeркивающий, какое место Симонян занимал в истории европейского и мирового футбола», – написал РФС.