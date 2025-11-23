Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил победу «Спартака» над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

Это был 1-й матч Вадима Романова, одноклассника Константина Генича, во главе «Спартака».

Красно-белые остались на 6-м месте.

Следующий соперник по РПЛ – «Балтика».

«Спартак» выиграл дерби не ярко, но собранно, ответственно, по-мужски. Это была не истеричная, не расхристанная, как в первом тайме первого дерби, а предельно сконцентрированая, стремившаяся выиграть каждое единоборство и сделать каждый подбор команда. Это был какой-то неспартаковский «Спартак» – в хорошем смысле.

И тут вспоминаю истину, что команда такова, каков ее тренер. Пока – разумеется, не вообще, а в отдельно взятом матче, поскольку человек только приступил к работе. Но какие-то нюансы уже бросились в глаза.

Всe дерби я поражался спокойствию Вадима Романова, для которого это был первый матч в роли и.о. Не могу даже представить, сколько страстей кипело у него внутри, но снаружи он вообще не дал этого знать. Ни капли психоза, ни одной нервной реакции на решения судей, включая не бесспорную (во всяком случае, по части мотивировки) отмену пенальти, ничего, что могло бы отвлечь команду от игры. А это и было, возможно, самым важным – концентрация, выигранная борьба. Но когда было нужно и уместно, он заводил трибуны – и это символично совпало с победным голом. Где, кстати, никакого фола на Акинфееве в помине не было, и это подтверждают все эксперты – только фанаты ЦСКА на эмоциях могут утверждать обратное. А в том, что касается самоконтроля спартаковцев, предлагаю вспомнить мизансцену в концовке с участием убравшего руки за спину и иронично смотревшего на соперника Джику и кипевшего Лукина.

Понравились мелкие тактические нюансы. В частности, выходом Зобнина на место правого полузащитника он создал оборонительный край Денисов – Зобнин, не давший дышать острому армейскому левому флангу Мойзес – Глебов. Денисов весь матч был в большом порядке – но во многом потому, что значительную часть нагрузки с него снял капитан. А упор в атаке был сделан на другой край – с Дмитриевым и Маркиньосом, к которым все время присоединялся для «треугольников» Барко. И особенно на фоне быстро травмировавшегося Кругового и вышедшего вместо него Поповича этот акцент выглядел абсолютно оправданным. Ко всему прочему, в центре поля не особо пошла игра у Кисляка и особенно Облякова – очень допускаю, что из-за Вильягры, с которым уже не в первый раз Матвею и Ивану играть дискомфортно, они не мыслят на поле в такт.

За весь второй тайм ЦСКА не создал ни одного момента (xG 0,41 за весь матч против 1,42 спартаковских – по крайней мере, так было за несколько минут до конца), тогда как «Спартак» контролировал ритм игры и даже заработал пенальти – отмененный, однако, после просмотра ВАР. И не за то, что казалось реальным поводом для отмены. Дивеев коснулся мяча, но не сыграл в него, и движение мяча сохранило направление. С другой стороны, в том же эпизоде перед тем Жедсон, похоже, нарушил правила на Вильягре.

Чрезвычайно уверенно сыграла пара центральных защитников Джику – Ву – большой камерунец царил наверху, оба играли очень цепко, не делали индивидуальных ошибок и отлично страховали друг друга вместе с остальными игроками группы обороны, включая больше ориентированного на атаку Дмитриева, который прибавляет от матча к матчу.

«Спартак» не отдал ЦСКА инициативу ни на минуту, и его контратаки в концовке выглядели острее попыток красно-синих сравнять. Пару раз, правда, полумоменты на острие возникали у отправленного вперед Дивеева, но он все-таки защитник, и его гол не головой был бы удачей, а не логичным следствием происходившего на поле.

В общем, всe закончилось так, как, по моему мнению, и должно было по такой игре закончиться. «Спартак» переборол ЦСКА, и это дерби было, понятно, никаким не произведением футбольного искусства, а битвой характеров. И на своем стадионе, сразу после ухода тренера, которому уже не верили, хозяева оказались немного мотивированнее и сосредоточеннее.

Разумеется, ни о чем в долгосрочной перспективе это не говорит – происходившее сегодня в Тушине было ровно про «здесь и сейчас». А завтра будет уже другое – как, например, играть в атаке в Калининграде, если Ливай еще не поправится, а Угальде дисквалифицирован, – с Заболотным?

Но то будет через неделю.

А пока есть факт: в первом матче Вадима Романова обыгран ЦСКА. Дважды в российской истории спартаковские тренеры начинали с матчей с армейцами, но ни Александру Старкову, ни Паоло Ваноли победить не удалось.

Очевидно, что шансов остаться главным у Романова немного – но победа в дерби делает их уже не нулевыми. А спорт – он про то, чтобы хвататься мертвой хваткой за любой шанс. И его «Спартак», не выдав образца игры, был ко-ман-дой, где один за всех и все за одного.

Потому и выиграл», – написал Рабинер.