Осинькин сказал, из-за кого «Сочи» проиграл «Акрону»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин дал комментарии по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Акрона».

– Мы всю игру провели неровно. Много атакующих действий, но допускали у своих ворот лишние моменты. Такое нельзя позволять.

Залетело не все обязательное. Наверное, на ничью наиграли. По количеству моментов. Но допустили слишком много ошибок.

– При счете 2:0 какие были мысли?

– Все очень быстро случилось. Много необязательных вещей мы допустили в игре. Нам нужны очки. И этот исход будет вспоминаться еще долго.

– Можно ли сказать, что Дзюба сыграл решающую роль?

– Несомненно, он внес решающую роль. Играть с ним очень сложно на поле. В эти моменты нужно отвлекать на оборонительные действия больше футболистов.

Может быть, какого‑то из эпизодов не было, если бы Дзюбы не было на поле.