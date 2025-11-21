Быстров – Соболеву: «Почему такая херовая форма?»

Владимир Быстров рассказал, о чем бы спросил у Александра Соболева, если бы оказался ведущим подкаста «Зенита».

«Меня пока никто не звал. Но хорошо, вопрос был бы такой – почему у тебя такая херовая форма? У него плохая физическая форма.

В Самаре он бежал, топтал. В «Спартаке» на опережение выскакивал, забивал. В «Зените» даже близко ничего. Это психология, в голове большая проблема. Видимо, он не может настроить себя.

Это Бухаров номер два, я вижу это. Бухаров загубил карьеру. Отсидел эти годы в «Зените», но карьеру испортил, не смог конкурировать с Кержом, он сломался. Сбавил требования, на тренировках не выкладывался, это видно все», – заявил Быстров.