«Даю слово офицера»: Гусева пообещали оставить главным тренером «Динамо», но при одном условии

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин пообщался с командой.
«Хотел бы, чтобы вы поддержали [Ролана] Гусева и его команду. Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера – будем работать вместе.
Вспомните, что вы футболисты, мужики. И у нас на футбольном поле нет национальностей – мы «Динамо», это самое главное», – сказал Степашин.
- Гусев уже был и.о. главного тренера «Динамо» в мае после увольнения Марцела Лички.
- Тогда под его руководством москвичи одержали три победы и потерпели одно поражение.
- Соперники столичной команды до конца года – «Динамо Мх» (23 ноября), «Ахмат» (30 ноября) и «Спартак» (6 декабря) в РПЛ, а также «Зенит» (27 ноября) в FONBET Кубке России.
Источник: телеграм-канал «Динамо»