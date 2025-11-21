«Даю слово офицера»: Гусева пообещали оставить главным тренером «Динамо», но при одном условии

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин пообщался с командой.

«Хотел бы, чтобы вы поддержали [Ролана] Гусева и его команду. Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера – будем работать вместе.

Вспомните, что вы футболисты, мужики. И у нас на футбольном поле нет национальностей – мы «Динамо», это самое главное», – сказал Степашин.