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Радимов – о футболисте «Спартака»: «Ни рыба ни мясо»

21 ноября 2025, 18:33
9

Владислав Радимов заявил, что легионеры в «Спартаке» имеют гораздо больше влияния, чем российские игроки.

«Проблема в том, что российский костяк не является главным в «Спартаке». Кто? Наиль Умяров? Маловероятно по тому, что я вижу. Даниил Денисов – точно нет. Руслан Литвинов сидит на скамейке. Александр Максименко – ни рыба ни мясо. А руководят в команде иностранцы.

В этой ситуации для Вадимова Романова необходим авторитет. Я не верю в то, что иностранцы плохо его воспримут. Чтобы удержать раздевалку, требуется авторитет. Этого Романову добиться будет очень сложно. Я желаю ему удачи», – сказал Радимов.

  • «Спартак» примет ЦСКА в субботу, 22 ноября, в 16:45 мск.
  • 47-летний Романов возглавил команду 11 ноября вместо уволенного Деяна Станковича.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Romio-xxx
1763739531
Пфффф,ну ты б молчал то уже!!!!В бСените то кто влияние имеет?Точно не русские игроки!
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NewLife
1763739808
"Александр Максименко – ни рыба ни мясо. " Буланов - это протухшая килька и гнилое мясо)
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...уефан
1763741138
...из твоих уст пожелание удачи, хуже проклятия)...
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rash1959
1763741379
Ну в сините уж точно "костяк" русский
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andr45
1763742673
Уверен, что этот Альфонс по жизни, будет одним из первых, кто включит глвномет)
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Spartak_forv@
1763743841
Влад прям таки гений застолья
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Skull_Boy
1763746182
10 иностранцев с Ванькой воротах вот это рыба и мясо с терпилой-каблуком у руля
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Хулиганин
1763747489
А Буланов и рыба и мясо? Русалка?
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