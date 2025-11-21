Радимов – о футболисте «Спартака»: «Ни рыба ни мясо»

Владислав Радимов заявил, что легионеры в «Спартаке» имеют гораздо больше влияния, чем российские игроки.

«Проблема в том, что российский костяк не является главным в «Спартаке». Кто? Наиль Умяров? Маловероятно по тому, что я вижу. Даниил Денисов – точно нет. Руслан Литвинов сидит на скамейке. Александр Максименко – ни рыба ни мясо. А руководят в команде иностранцы.

В этой ситуации для Вадимова Романова необходим авторитет. Я не верю в то, что иностранцы плохо его воспримут. Чтобы удержать раздевалку, требуется авторитет. Этого Романову добиться будет очень сложно. Я желаю ему удачи», – сказал Радимов.