  • Мостовой извинился за свой поступок перед фанатами «Спартака»: «Эмоции захлестнули»

Мостовой извинился за свой поступок перед фанатами «Спартака»: «Эмоции захлестнули»

Сегодня, 13:16
7

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой принес извинения «Спартаку» за оскорбительную кричалку.

«Эмоции захлестнули. Ну и покричал зенитовские заряды». «Если кого-то я обидел, ещe раз приношу извинения. Но не было цели кого-то оскорбить. Была цель побыть со своими болельщиками. Сделать что-то на эмоциях».

  • В мае во время матча легенд «Зенита» Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
  • Футболист петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1763720393
Телка крашенная по ходу обкакалась,жельтменка года же))))
Ответить
andr45
1763720507
Андрюхе джентельменом быть бы среди легкоатлетов) ОТЛИЧНО БЕГАЕТ ПАЦАНЕНОК))
Ответить
Номэд
1763720881
Дурак и есть дурак. Как вся бледносинева. зпрф в кубе!
Ответить
Тинез Розоп
1763720931
Засунь себе для скорости , кой куда ,свои извинения…
Ответить
Sergey--google
1763721045
Я матом не ругаюсь, сказал жынтыльмен. Я на ём разговариваю. Запил шавуху пивандрием и громко пёрднул по питерски, с подливой.
Ответить
subbotaspartak
1763722038
Пинжак подействовал?
Ответить
...уефан
1763722230
..."Что ж ты, фраер, сдал назад?!"(с). Ну, и гнул бы свою линию до конца, а то стал похож на детсадовцев из спецсадика для малолетних кретинов...
Ответить
  • Читайте нас: 