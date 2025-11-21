Мостовой извинился за свой поступок перед фанатами «Спартака»: «Эмоции захлестнули»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой принес извинения «Спартаку» за оскорбительную кричалку.

«Эмоции захлестнули. Ну и покричал зенитовские заряды». «Если кого-то я обидел, ещe раз приношу извинения. Но не было цели кого-то оскорбить. Была цель побыть со своими болельщиками. Сделать что-то на эмоциях».