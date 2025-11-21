Мостовой извинился за свой поступок перед фанатами «Спартака»: «Эмоции захлестнули»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой принес извинения «Спартаку» за оскорбительную кричалку.
«Эмоции захлестнули. Ну и покричал зенитовские заряды». «Если кого-то я обидел, ещe раз приношу извинения. Но не было цели кого-то оскорбить. Была цель побыть со своими болельщиками. Сделать что-то на эмоциях».
- В мае во время матча легенд «Зенита» Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
- Футболист петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».
Источник: «КП»