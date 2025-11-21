Максименко – о матче с ЦСКА: «Время возвращать долги»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился ожиданиями от матча с ЦСКА. Красно-белые уступили в первом туре РПЛ со счетом 2:3.

– Спустя время можешь объяснить, что случилось в дебюте гостевого матча с армейцами?

– В футболе бывает всякое – в том числе такие отрезки, как в начале дерби. Сильная сторона ЦСКА – контратаки, и команда смогла этим воспользоваться. Сразу несколько эпизодов сложились не в нашу пользу. Но на поле не было ощущения, что соперник откровенно сильнее. И оставшаяся часть матча это доказала. Мы были очень близки к тому, чтобы спасти игру.

Горевать сейчас об этом уже нет смысла. Впереди домашнее дерби. Время возвращать долги. Не считаю, что у нас есть какие-то серьезные игровые проблемы. Я не тренер и не аналитик. Но мы выиграли в четырех из пяти последних матчей, показывая, как мне кажется, качественный футбол.