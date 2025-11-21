Мостовой поделился подробностями своего похищения: «Очнулся, когда пытались затащить в машину»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал попытку своего похищения.

В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус.

Футболисту удалось отбиться от нападавших.

– Когда я увидел, что на меня бегут, у меня был шок и ступор. Вообще не понимал, что происходит. Ничего даже не мог сделать. Очнулся только, когда они начали меня пытаться затащить в машину. Вот тогда сразу мысли понеслись – бить? Нет, смысла бить нет, это не драка, они меня в машину свою тащат. Значит надо вырываться, попытаться убежать. Спасибо большое Саше, другу, что помог. Потом, когда они отъехали и все закончилось, мы друг на друга посмотрели: «А что это вообще было?!». Может шутка? Прикол? Может пранки уже такие пошли? Но вроде у меня нет таких настолько странных знакомых, которые могут такое сделать. Стал анализировать, может, чем-то кому-то насолил, может, обидел, дорогу перешел. А может вообще перепутали с кем-то? Но чтобы вот так, в центре Санкт-Петербурга людей могли за выкуп похищать – вообще мысли не было.

– Многих после экстремальной ситуации по-настоящему накрывает позже, когда начинаешь осознавать, что сейчас произошло и чем могло закончиться. А у вас?

– Паники не было. Но ночь без сна была. Нет, это был не страх, но ты глаза закрыть не можешь и постоянно мысли крутятся вокруг одного и того же: почему это происходит именно со мной? Может какой-то мотив? Кто это был? Лежишь и жизнь свою переворачиваешь. На следующий день я немного параноил. Ехал за рулем, постоянно оглядывался, а не следит ли кто за мной. Потом из дома старался не выходить лишний раз. Хорошо мне охрану еще поставили около дома.

– После с похитителями не пересекались? Очные ставки? Следственные действия?

– Нет. Может только придется в суд потом приехать, выступить в качестве свидетеля.