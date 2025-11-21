Погребняк восхитился 19-летним игроком «Зенита»: «Вижу его в европейских грандах»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк высоко оценил игру нападающего команды Педро.
Вчера появилась информация, что 19-летнего бразильца хочет купить «Крузейро».
«Педро, естественно, один из лучших игроков «Зенита», он находится в прекрасной игровой форме. По поводу «Крузейро» сложно что-то сказать, я больше его вижу в европейских грандах», – сказал Погребняк.
- «Зенит» купил Педро в феврале 2024 года за 9 миллионов евро.
- Контракт до конца 2028 года.
- В 73 матчах за «Зенит» у Педро 11 голов, 10 ассистов.
Источник: «Советский спорт»