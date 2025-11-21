Погребняк восхитился 19-летним игроком «Зенита»: «Вижу его в европейских грандах»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк высоко оценил игру нападающего команды Педро.

Вчера появилась информация, что 19-летнего бразильца хочет купить «Крузейро».

«Педро, естественно, один из лучших игроков «Зенита», он находится в прекрасной игровой форме. По поводу «Крузейро» сложно что-то сказать, я больше его вижу в европейских грандах», – сказал Погребняк.