Агент Солари высказался о возможном уходе игрока из «Спартака»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы Пабло Солари, отреагировал на информацию о возможном уходе вингера из «Спартака».
Ранее сообщалось, что Солари может сменить команду, чтобы чаще играть и быть поближе к семье.
«Клубы всегда хотят получить качественного игрока. Возможно, этой зимой несколько команд будут интересоваться Солари. Но у Пабло длительный контракт со «Спартаком». И важно, что московский клуб не информировал нас, что хочет избавиться от игрока в ближайшее трансферное окно», – сказал агент.
- В феврале «Спартак» купил Солари у «Ривер Плейта» за 10 млн евро.
- С тех пор аргентинец забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 36 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»