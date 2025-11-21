Агент Солари высказался о возможном уходе игрока из «Спартака»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы Пабло Солари, отреагировал на информацию о возможном уходе вингера из «Спартака».

Ранее сообщалось, что Солари может сменить команду, чтобы чаще играть и быть поближе к семье.

«Клубы всегда хотят получить качественного игрока. Возможно, этой зимой несколько команд будут интересоваться Солари. Но у Пабло длительный контракт со «Спартаком». И важно, что московский клуб не информировал нас, что хочет избавиться от игрока в ближайшее трансферное окно», – сказал агент.