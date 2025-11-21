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  • Агент Солари высказался о возможном уходе игрока из «Спартака»

Агент Солари высказался о возможном уходе игрока из «Спартака»

21 ноября 2025, 12:12
5

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы Пабло Солари, отреагировал на информацию о возможном уходе вингера из «Спартака».

Ранее сообщалось, что Солари может сменить команду, чтобы чаще играть и быть поближе к семье.

«Клубы всегда хотят получить качественного игрока. Возможно, этой зимой несколько команд будут интересоваться Солари. Но у Пабло длительный контракт со «Спартаком». И важно, что московский клуб не информировал нас, что хочет избавиться от игрока в ближайшее трансферное окно», – сказал агент.

  • В феврале «Спартак» купил Солари у «Ривер Плейта» за 10 млн евро.
  • С тех пор аргентинец забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 36 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Солари Пабло
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1763718406
Солари нужен. Эффективность его конечно не предел мечтаний, но прогресс есть. Адаптация завершится и возможно следующий сезон выдаст качественнее.
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NewLife
1763719516
Как только у одного из игроков Спартака появляется приличная игра, местные паразиты и их помощники из медиа набрасывают на вентилятор об уходе в другой клуб - будь то Угальде, Барко - теперь вот за Солари взялись мрази.
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...уефан
1763720657
...мало того, что агент, так ещё и Кипершмид) Такой без мыла в любой анус за баблом изящно влезет, даже в анус Кахигао, тем более, что бабло и не его вовсе...
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FWSPM
1763735169
да можно было бы и избавится но пока не придет новый тренер смысла нет все это обсуждать
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