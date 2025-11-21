Альба отреагировал на уход Карпина из «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал уход Валерия Карпина из «Динамо».

Альба был помощником Карпина в «Ростове».

Карпин заявлял, что хотел позвать испанского специалиста в «Динамо».

– Как вы отреагировали на уход Карпина из «Динамо»?

– Я работаю в «Ростове».

– Вы общались с ним после увольнения?

– Нет, не общался.

– Были разговоры о том, что Карпин хотел вас видеть в «Динамо». Он с вами разговаривал?

– Нет, лучше спросите у него.

– Как вы считаете, почему у него не получилось в «Динамо»?

– Я считаю, не надо комментировать ситуацию, которая не касается моей команды.