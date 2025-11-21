Введите ваш ник на сайте
Альба отреагировал на уход Карпина из «Динамо»

Сегодня, 11:33
5

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал уход Валерия Карпина из «Динамо».

  • Альба был помощником Карпина в «Ростове».
  • Карпин заявлял, что хотел позвать испанского специалиста в «Динамо».

– Как вы отреагировали на уход Карпина из «Динамо»?

– Я работаю в «Ростове».

– Вы общались с ним после увольнения?

– Нет, не общался.

– Были разговоры о том, что Карпин хотел вас видеть в «Динамо». Он с вами разговаривал?

– Нет, лучше спросите у него.

– Как вы считаете, почему у него не получилось в «Динамо»?

– Я считаю, не надо комментировать ситуацию, которая не касается моей команды.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Карпин Валерий Альба Джонатан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgen64
1763714409
Красавчик! Культурно послал желтопрессников грибы собирать.
Ответить
Чилим.
1763714661
Пристали к мужику, как банный лист к заднице со своими тупыми вопросами.
Ответить
MaxRnD
1763714689
Отшил
Ответить
Cleaner
1763715885
Вежливый тренер вежливо послал навязчивого журналиста...)
Ответить
Цугундeр
1763717729
Красавчик!) " Сядете в такси, скажете Европа центр ")
Ответить
