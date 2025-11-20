Игрок «Спартака» – об отставке Станковича: «Команда была в шоке»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов признался, что внутри команды не ожидали увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

«Команда была в шоке, когда узнала об уходе Деяна. Мы такие же люди, как и все. Тоже читаем новости.

Старались абстрагироваться, чтобы не было негативного настроения. Разошлись на положительной ноте.

Сейчас всплеск, новые эмоции, команда всегда раскрепощается после смены тренера», – сказал Литвинов.