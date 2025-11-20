Игрок «Спартака» – об отставке Станковича: «Команда была в шоке»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов признался, что внутри команды не ожидали увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера во время ноябрьской паузы на матчи сборных.
«Команда была в шоке, когда узнала об уходе Деяна. Мы такие же люди, как и все. Тоже читаем новости.
Старались абстрагироваться, чтобы не было негативного настроения. Разошлись на положительной ноте.
Сейчас всплеск, новые эмоции, команда всегда раскрепощается после смены тренера», – сказал Литвинов.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: «Матч ТВ»