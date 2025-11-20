Лещенко ответил, какого тренера хочет видеть в «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил перспективы Ролана Гусева во главе московской команды.

«Конец прошлого сезона доказал, что Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк достаточно оперативно взяли руководство командой и сумели выиграть несколько матчей. Мне кажется, команде нужна была эта перезагрузка, какая-то встряска.

Думаю, в этом плане Карпин сам понимает, что не срослось. Он хороший тренер, но иногда бывает так, что стороны не подходят друг другу.

Думаю, решение Карпина и «Динамо» – обоюдное, и оно очень правильное. Его уход должен встряхнуть команду, и оставшиеся четыре игры Ролан с командой может доиграть удачно.

Мне понравились майские матчи под его руководством. Во всяком случае была понятная игра с очень плотной обороной – особенно не экспериментировали.

Потому что схема и алгоритмы вырабатываются только стабильностью, а когда идет шараханье: то игра от защиты, то от нападения, то прострелы, то навесы, то прессинг, то вообще разыгрывали мяч в штрафной площади, из-за чего привезли себе несколько голов. Сейчас не время для экспериментов.

Лично я бы совершенно спокойно оставил Ролана. Если не будет какого-нибудь нереального тренера, который приведет своих сильных игроков. Но это вряд ли: ведь сейчас нет международных матчей – ни на уровне клубов, ни на уровне сборных.

Идет только розыгрыш своего чемпионата и кубка, так что, мне кажется, нужно давать шанс российским тренерам. Все будет зависеть от того, как мы сейчас доиграем год и что будет весной, о чем будет думать менеджмент клуба и как выстраивать дальнейшую работу. Надеюсь, зрители придут и поддержат команду в это воскресенье!» – сказал Лещенко.