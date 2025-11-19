Черданцев – о новом тренере «Динамо»: «Не удивлюсь, что у него получится»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал смену тренера в «Динамо».

На этой неделе вместо Валерия Карпина столичный клуб назначил Ролана Гусева.

– В текущей ситуации не нужно метаться и искать нового тренера. Читал, что Личка готов вернуться в «Динамо», он хороший тренер и ставил хороший футбол. Сугубо с футбольной точки зрения мне команда нравилась.

Но брать кого‑то другого, когда сезон фактически потерян… О чемпионстве речи не идет, брать тренера под выигрыш Кубка – кто гарантирует в таком сложном турнире победу?

Ролан Гусев имеет право на свой шанс. Сейчас у него есть все основания претендовать на это место и спокойно работать как минимум до конца этого и следующего сезона. Подписать такой контракт он вполне способен.

Это нормально – дать человеку себя проявить. Опыт у него огромный, харизма есть, классный мужик. Не нужно начинать всe сначала, человек в клубе давно, знает футболистов, знает систему, видел тренировочный процесс у разных тренеров.

Если он возьмет и всe это улучшит, я не удивлюсь, что у него получится. Он достоин этого шанса.

– Сможет ли Гусев второй раз проявить себя в «Динамо»?

– Можно вспомнить, о чем мы говорили перед началом сезона, когда было понятно, что Марцел Личка уходит. Я сказал, что Гусев, будучи из его тренерского штаба, уже готов к самостоятельной работе.

Другой вопрос, рискнет ли руководство «Динамо» доверить ему команду. Но вместо того, чтобы рискнуть с Гусевым, они ударились в ничего не гарантирующее назначение Карпина. Перед паузой на матчи сборных мы говорили, что уход Карпина никого не удивит, потому что судят по результатам. Но мы не знаем всех обстоятельств этого решения.

Интересно, какие критерии тогда повлияли на выбор руководства «Динамо»? Хотелось бы их выслушать. Как люди рассуждают: Личка был в одном очке от чемпионства, значит, мы его уволим и возьмем другого тренера, кто сделает результат лучше.

Хорошо, но кого вы берете? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина? Мне интересно понять, насколько это был больший или меньший риск, чем оставить Гусева.

Тем более что все коллеги Валерия Георгиевича высказались по этому поводу. Все в один голос говорили, что это был огромный риск – назначать тренера сборной по совместительству.

Сидеть на двух стульях и разрываться на две работы – это не «Ростов», это другая история. Тут большее внимание к клубу. Априори понятно, что это тяжело. То есть это тоже риск. Рискнули – не угадали.