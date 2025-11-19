Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Динамо» совет, кого назначить главным тренером

Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Динамо» совет, кого назначить главным тренером

Сегодня, 19:59
8

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, определила, кто должен возглавить «Динамо» после отставки Валерия Карпина.

«Вот Ролана Гусева тренером и оставьте», – написала Уразбахтина.

  • Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.
  • Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.
  • Контент Уразбахтиной также смотрит Эрлинг Холанд.

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди

Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
папандопала
1763572196
баба топовая, спору нет. работала и в питере, и у коней, щас хз, где она. лишь бы не в тарасятнике, там немного другая ориентация в почёте, спартач80 подтвердит.
Ответить
TOMSON
1763572331
А она дело говорит. В прошлый раз он себя не плохо проявил
Ответить
send.ipi-sms'
1763578255
Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих---- Так.Значит будут еще от четырех сисястых советы, кого назначить главным тренером Динамо.
Ответить
mutabor0992
1763578338
Лучше бы она просто ДАЛА!А советчиков и так до БУЯ.Как не посмотришь ленту новостей,так там одни советы.Задрючили!
Ответить
