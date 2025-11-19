Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Динамо» совет, кого назначить главным тренером

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, определила, кто должен возглавить «Динамо» после отставки Валерия Карпина.
«Вот Ролана Гусева тренером и оставьте», – написала Уразбахтина.
- Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.
- Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.
- Контент Уразбахтиной также смотрит Эрлинг Холанд.
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной