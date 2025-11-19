Бубнов раскрыл информацию о требованиях Карпина к «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов рассказал, что бывший главный тренер бело-голубых Валерий Карпин просил руководство клуба наделить его большими полномочиями.

– После поражения в сборной он приходит к руководству «Динамо» и внаглую им говорит: я должен заниматься всеми контрактами, всем, что касается футбола в клубе, плюс академию контролировать.

А [председатель совета директоров Александр] Ивлев, который только пришел в руководство, говорит: «Да ты что, с ума сошел что ли?». Карпин говорит на полном серьезе: «Да, иначе я не буду работать». Наверное, Ивлев ему сказал «Пошел ты».

Есть информация, что он требовал. Понимаешь, в чeм дело? Если бы он у меня так потребовал, я бы его послал.

Потом смотри, что он потом делает: Карпин берeт и пишет заявление по собственному желанию. Типа пошли вы. И при этом говорит, что я с вас неустойку не буду брать, мы договоримся по-любому.

В «Ювентусе», когда приходит тренер, подписывает долгосрочный контракт и сам уходит, то он платит неустойку клубу. А здесь Карпин отказался от неустойки, которую ему должно было «Динамо» заплатить. Он вообще чокнулся. Что он говорит?

– Ну здесь по обоюдному согласию прошло расторжение.

– Степашин знаешь, что сказал?

– Что?

– Даже после этого, когда он [Карпин] такую хрень сказал, они его не увольняли. [Член совета директоров «Динамо» Сергей] Степашин говорит, что я с ним в классных отношениях, как и [экс-президент «Спартака» Леонид] Федун. Просили: «Валера, ты чего, оставайся, все в порядке». А Валера нет. Не даeте мне, говорит, трансферами заниматься, я хочу ещe тренеров притащить из «Ростова». Там же Альба, Кафанов.

– А вы в этом уверены?

– Ну такая информация. Это же не я придумал, она есть в прессе, везде.