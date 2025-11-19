Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов раскрыл информацию о требованиях Карпина к «Динамо»

Бубнов раскрыл информацию о требованиях Карпина к «Динамо»

Сегодня, 15:50
9

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов рассказал, что бывший главный тренер бело-голубых Валерий Карпин просил руководство клуба наделить его большими полномочиями.

– После поражения в сборной он приходит к руководству «Динамо» и внаглую им говорит: я должен заниматься всеми контрактами, всем, что касается футбола в клубе, плюс академию контролировать.

А [председатель совета директоров Александр] Ивлев, который только пришел в руководство, говорит: «Да ты что, с ума сошел что ли?». Карпин говорит на полном серьезе: «Да, иначе я не буду работать». Наверное, Ивлев ему сказал «Пошел ты».

Есть информация, что он требовал. Понимаешь, в чeм дело? Если бы он у меня так потребовал, я бы его послал.

Потом смотри, что он потом делает: Карпин берeт и пишет заявление по собственному желанию. Типа пошли вы. И при этом говорит, что я с вас неустойку не буду брать, мы договоримся по-любому.

В «Ювентусе», когда приходит тренер, подписывает долгосрочный контракт и сам уходит, то он платит неустойку клубу. А здесь Карпин отказался от неустойки, которую ему должно было «Динамо» заплатить. Он вообще чокнулся. Что он говорит?

– Ну здесь по обоюдному согласию прошло расторжение.

– Степашин знаешь, что сказал?

– Что?

– Даже после этого, когда он [Карпин] такую хрень сказал, они его не увольняли. [Член совета директоров «Динамо» Сергей] Степашин говорит, что я с ним в классных отношениях, как и [экс-президент «Спартака» Леонид] Федун. Просили: «Валера, ты чего, оставайся, все в порядке». А Валера нет. Не даeте мне, говорит, трансферами заниматься, я хочу ещe тренеров притащить из «Ростова». Там же Альба, Кафанов.

– А вы в этом уверены?

– Ну такая информация. Это же не я придумал, она есть в прессе, везде.

  • 17 ноября «Динамо» заявило, что главный тренер команды Валерий Карпин решил покинуть клуб по собственному желанию и полностью сосредоточиться на работе в сборной России.
  • 15 ноября Россия дома проиграла Чили в товарищеском матче со счетом 0:2, прервав длительную беспроигрышную серию.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1763557475
От куда он это знает?)Бубнов уже бредит. Сочиняет не краснея
Ответить
boris63
1763558751
Бывают и такие мужики, хуже бабы-сплетницы. Бубнова надо лечить, а не печатать его бредовые интервью.
Ответить
TOMSON
1763560209
Я думал Бубнов, что-то знает, а он оказывается прессу читает.
Ответить
Интерес
1763560956
Перепечатка с горячечным бредом вы дополнение.
Ответить
cska1948
1763562111
Карпин понимал, что с такими результатами он в «Динамо» не задержится. И чтобы тренера сборной не выгнали из клуба за неуспеваемость, он создал конфликтную ситуацию. Прекрасно понимая, что его требования не будут выполнены. А раз так, то Карпин с высоко поднятой головой решил сам уйти: «Это не вы меня погнали, это я вас послал».
Ответить
