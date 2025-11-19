Генич описал нового тренера «Спартака» – он учился с ним в одном классе

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о новом тренере «Спартака» Вадиме Романове.

Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

Он учился в школе в одном классе с Геничем.

«Я могу сказать, что Вадим Юрьевич, буду к нему официально обращаться, в школе был максимально погружен в футбол и учебу. Ходил всe время задумчивый и прокручивал всe в голове, что у него будет на предстоящий матч. Думаю, что мало что изменилось уже в тренерской карьере.

Насколько я видел и общался с людьми, он также очень глубоко погружается в процесс и анализирует абсолютно каждую деталь», – сказал Генич.