Мамаев оценил перспективы Карпина попасть в топ-клуб РПЛ после ухода из «Динамо»

Павел Мамаев высказался о решении Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Динамо».

«Думаю, он принял это решение не сгоряча, а заранее все обдумал. Валерий Георгиевич – взрослый мужчина и опытный тренер.

Сложно сказать, почему у него не получилось в «Динамо». Нужно находиться внутри команды, чтобы это знать, а все остальное – домыслы.

Я поддерживаю Валерия Георгиевича в любом решении. Уверен, он сделал тот шаг, который считает правильным для себя и своей семьи.

Не знаю, кто думает, что Карпин больше не возглавит большой клуб. Здесь вопрос только в том, захочет ли он этого сам.

Сейчас он является тренером национальной сборной, а разговоры о будущем ему неинтересны», – заявил Мамаев.