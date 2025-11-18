Мамаев оценил перспективы Карпина попасть в топ-клуб РПЛ после ухода из «Динамо»

Павел Мамаев высказался о решении Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Динамо».
«Думаю, он принял это решение не сгоряча, а заранее все обдумал. Валерий Георгиевич – взрослый мужчина и опытный тренер.
Сложно сказать, почему у него не получилось в «Динамо». Нужно находиться внутри команды, чтобы это знать, а все остальное – домыслы.
Я поддерживаю Валерия Георгиевича в любом решении. Уверен, он сделал тот шаг, который считает правильным для себя и своей семьи.
Не знаю, кто думает, что Карпин больше не возглавит большой клуб. Здесь вопрос только в том, захочет ли он этого сам.
Сейчас он является тренером национальной сборной, а разговоры о будущем ему неинтересны», – заявил Мамаев.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
Источник: Sport24