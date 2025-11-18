Мостовой ответил на предложение войти в тренерский штаб «Динамо»

Александр Мостовой готов трудоустроиться в «Динамо», если ему предложат должность в новом тренерском штабе.

Накануне Валерий Карпин покинул пост главного тренера столичной команды, его сменил Ролан Гусев.

«Конечно, готов войти в тренерский штаб «Динамо», если позовут. Я же никогда в футбол не играл, поэтому у меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером в РПЛ…

Ну смешно же! Столько лет отдаешь делу, но тренировать нельзя. А другие, о которых никогда никто в футболе не слышал, работают, идут из клуба в клуб, разваливают команды.

В общем, войти в штаб – без проблем. Готов куда угодно», – сказал экс-спартаковец.