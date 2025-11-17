Мостовой оценил возможное назначение Талалаева в «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о варианте с Андреем Талалаевым во главе «Спартака».

– Вас удивляет «Балтика» и Талалаев? Многие поражены его работой с командой…

– Молодцы, конечно, что сразу идут вверху после выхода из Первой лиги, но и перехваливать не надо никого. Пятое место – это разве титул какой-то? Когда выиграют что-нибудь, тогда и поговорим.

Талалаев раньше по клубам бегал, а сейчас его каждый второй в «Спартак» готов взять – ну это же глупость.