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  • Барриос назвал сильнейшую версию «Зенита»: «Сметали всех на своем пути»

Барриос назвал сильнейшую версию «Зенита»: «Сметали всех на своем пути»

16 ноября 2025, 20:54
14

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос назвал сильнейшую версию команды в период его выступления. Колумбиец перешел в российский клуб в 2019 году.

«Сложный вопрос, потому что разные годы, разные ощущения, разные команды. Уверен, все игроки, которые приходили, они в чем-то добавляли, в чем-то делали команду лучше.

Но вот если выбирать, мне кажется, что мои первые два-три, может, даже четыре года в «Зените». Давайте, скажем, мои первые три года в «Зените». Мне кажется, мы были той командой, которая в каждом матче выходила, люди, комментирующие, анализирующие футбол, по нашей игре могли в целом судить, что «Зенит» сегодня выиграет 3:0, 4:0 или 5:0.

Первые мои три года здесь мы были более стабильной, более напористой и уверенной в себе, идущей напролом командой. Мне кажется, зачастую перед началом матча можно было услышать какие-то комментарии, что у «Зенита» нет сегодня соперников, конкурентов. Мы просто всех уничтожали. Повторюсь, это было очень крутое ощущение, сметали всех на своем пути», – сказал Барриос.

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Источник: «СБГ Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (14)
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Красногвардейчик
1763316557
Это когда судьи и Дюков с Миллером вам липовые чемпионства штамповали?
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FCSpartakM
1763316703
Со временем просто сами утонули в болоте, которое курируете. Отсутствие конкуренции приводит к стагнации или деградации
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Юбиляр
1763316931
Это не вы сметали - это админресурс и судьи расчищали вам путь !!! Гыгыгы.
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FWSPM
1763318184
мало кто еще понял что не так хорош был газовик как плохи другие. надо ж было так попасть на одновременный кризис всех основных конкурентов. аномалия.
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momwig_
1763321240
Да тут от состава нихера не зависит. Когда было более наглое указание тащить - брали чемп, когда 'рука ослабевала" (видимо, верили, что уже и так сильны - традиционно обсирались. Норма Зенита - дно чемпионств в 100500 лет, и оно уже было. Настоящее. Да, тогда тоже свезло, но ведь при провале грандов выскочить мог любой.. А выскочил Зенит. Эту славную победу в 1984 и будут помнить. А других - не было.
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Vladimir61
1763324228
Уничтожали только в российском чемпионате с помощью админрессурса, а в Европе обсирались.
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За что бан ?
1763362223
бесноватая свинота захлёбывается желчью )))
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