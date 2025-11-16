Стало известно, что происходило в раздевалке сборной России после поражения от Чили

Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин рассказал об атмосфере в раздевалке сборной России после матча с Чили (0:2).

«Вчера у парней не получилось. В раздевалке после матча была гробовая тишина. Все все понимали.

Но все же 2025 год нужно занести в актив – как минимум за единство, за эмоции и радость людей», – считает Терешин.